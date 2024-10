Gregorio Pérez podría volver a la 'U': "Sí me gustaría regresar"

El entrenador uruguayo, Gregorio Pérez, fue consultado sobre una eventual vuelta a Universitario de Deportes para lo que resta de la temporada en la Liga 1, y afirmó que, no ha recibido ningún llamado de la institución. Además, resaltó que -en estos momentos- no desea regresar a tienda 'merengue' y siente que Juan Pajuelo merece seguir en el cargo.

Últimas noticias de Universitario

"No me han llamado de Universitario. Después de que no tuve la oportunidad de regresar, nadie me llamó. Incluso lo digo con total respeto, porque creo que Juan Pajuelo lo merece y porque no lo deseo ser técnico de la 'U', pero a mi nadie me llamó. No tengo porque decir otra cosa, es una realidad. De todos modos, lo sigo de cerca al equipo y al fútbol peruano", indicó para GolPerú.

De todos modos, el estratega dejó abierta la posibilidad de dirigir en el fútbol peruano. "A mi me interesaría volver al fútbol peruano y si la 'U' no tiene técnico y me llama, sí me gustaría regresar. Otra cosa no puedo decir, solo desear que le deseo lo mejor a la 'U'", señaló.

Finalmente, Gregorio Pérez confesó que, en estos momentos, cuenta con la posibilidad de dirigir otro equipo, pero dejó en claro que, la escuadra con la que podría cerrar su llegada, no sería del fútbol peruano.

Gregorio Pérez reveló tener oferta

"Soy sincero, tengo otra posibilidad de trabajo que se puede resolver en la próxima semana, no es en Perú. Gracias a Dios estamos con la llama viva y soy consciente que debo volver a trabajar", sentenció.

Mensaje a los hinchas de la 'U'

Gregorio Pérez también le dejó un mensaje al hincha de Universitario de Deportes, en el que le pide que, sea quién sea el entrenador, no deje de alentar al equipo 'Crema'.

"Lo único que puedo decir es que fui feliz cuando dirigí a la 'U'. Me sentí vivo, más allá de que uno pueda volver o no, a mí lo que me interesa es que el hincha sea feliz con su equipo. El pueblo peruano me abrió las puertas y mi cariño es recíproco. Dios dirá si daremos la vuelta. Lo que le pido al hincha es que sigan alentando al club, sea quién esté trabajando. Sé que hoy todos quisieran estar en el estadio, pero hoy no se puede", expresó.

