Sulca sobre el altercado entre Kevin Ortega y Penny: "Tomaremos los correctivos del caso"

"Él está ahorita en Argentina para el partido de eliminatorias. Conversaremos con él para tomar los correctivos del caso, no me gusta hablar en término de fechas. Primero vamos a terminar de analizar toda esta situación. Tenemos que aceptar que hubo una reacción impropia, producto de repente de una situación bastante tensa que se dio en el partido. Estamos seguros que se trató de un incidente y vamos a trabajar para que no se vuelva a repetir", indicó para Las Voces del Fútbol.