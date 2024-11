"Me mentó la madre": Diego Penny reveló que Ortega lo insultó durante el Cristal vs. USMP

"Hay árbitros como Ortega que no pueden seguir arbitrando. No es posible que nos mente la madre a los jugadores. Que siempre se burle de nosotros. Siempre se cree dueño de la verdad", indicó para GolPerú.

"Kevin Ortega siempre nos falta el respeto. A mí todo el partido me ha insultado, a mi compañero Jose Inga le decía tu arquero es una mazamorra. Se cree el dueño de la verdad y lo siguen programando, ha ido a las olimpiadas a representar al Perú", señaló.

Finalmente, Diego Penny resaltó que, esta no es la primera vez que Kevin Ortega tiene esa actitud con los jugadores, por lo que pidió que las autoridades de la CONAR puedan revisar el caso.

"Árbitros como Kevin Ortega no pueden seguir arbitrando. Le falta el respeto a los jugadores. Los que me están escuchando saben a qué me refiero. Le pido a la CONAR que revise este caso", sentenció.