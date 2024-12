Irven Ávila habló de una posible final entre Sporting Cristal y Alianza Lima

El goleador de Sporting Cristal precisó que "La presencia de Jefferson le da mucha jerarquía no solo a la parte ofensiva sino a todo el equipo de Alianza Lima. Si se da la final contra ellos seguro tomaremos resguardos necesarios porque son un buen equipo".

"Alianza Lima es un equipo bastante sólido. No podría describirlo como equipo porque he visto pocos partidos, casi siempre ellos juegan antes o después que nosotros. Pero está haciendo las cosas bien y es favorito para ganar la Fase 2"

Con respecto a los últimos resultado, Irven Ávila no tuvo reparos en declarar que "Todos los equipos están dando el 100%, los rivales ya no te dan espacio. En el partido ante Alianza Universidad nos pasó y nos costó porque estamos acostumbrados a jugar bonito y sacar resultado, pero si no se da, también vamos a buscar otra forma".