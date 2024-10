Rodrigo Cuba contó que salió de la UCV para "mantener la tenencia de su hija"

Luego de oficializarse su llegada a Sport Boys , el futbolista Rodrigo Cuba le dedicó un mensaje César Vallejo para agradecerle por el apoyo emocional que le ofrecieron durante la temporada 2021. Recordemos que el marcador derecho no la pasó bien este año, principalmente por problemas familiares.

"Mi eterno agradecimiento a la UCV por este 2021, pues hubieron dos hechos fundamentales en mi vida deportiva y personal, en los que recibí su apoyo total. Primero, luego de mi operación y recuperación, me permitieron volver a disfrutar de lo que más me gusta: mi profesión el fútbol. Segundo, porque ante un problema familiar, me brindaron todo su apoyo emocional, entendiendo que el lado humano prima sobre los temas futbolísticos", indicó en su cuenta personal de Instagram.