Extécnico de Binacional disparó con todo contra el presidente del 'Poderoso del Sur'

Deportivo Binacional se logró salvar del descenso por un fallo a favor del TAS . Sin embargo, esto no puede ocultar algunos problemas que ha debido afrontar el 'Poderoso del Sur', tanto deportivamente en la Liga 1 como a nivel administrativo. Una de las razones es que los directivos se entrometen en la parte deportiva cuando no les compete, por lo menos eso aseguró el exentrenador Luis Flores , quien pudo ganar la Copa Perú y conseguir el ascenso a Primera División del equipo de Juliaca.

"Yo pienso que un comando técnico que se somete a los caprichos de una junta directiva no está bien. En todo caso, hay una comisión de fútbol que te puede hablar de temas deportivos, pero ciertas imposiciones no creo que estén bien. En este caso, en Binacional se cambió de técnicos por ese tema, no había buena performance y no había buenos resultados. La directiva pretendía cambiar muchas cosas en el aspecto deportivo", señaló.