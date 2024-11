Fue figura en la Liga 1 2021 y hoy en día luce irreconocible en el Torneo Apertura

Una gran sorpresa fue la que se llevaron los fanáticos de la Liga 1 en el arranque del Torneo Apertura 2022 al no ver a Erinson Ramírez defendiendo los colores de Deportivo Municipal en el 'verde'.

Pero Deportivo Municipal le puso tres candados y no lo dejó ir. Y al no verlo en el campo, algunos hinchas de la 'Franja' increparon al técnico Hernán Lisi por no ponerlo en su '11', pero la verdadera razón de su ausencia fue una lesión a la rodilla que lo dejó fuera las seis primeras jornadas.