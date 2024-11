Hinchas de Municipal amenazaron al DT Hernán Lisi para que tome en cuenta a Erinson Ramírez

"Los hinchas se colgaron del muro y le dijeron que el futbolista no juegue… Yo pensaba que Erinson Ramírez estaba afuera porque no estaba en forma físicamente, pero parece que ha sido un tema más allá", declaró en el programa de Erick y Gonzalo.

"Fueron a decirle al técnico que no lo use, que a él (Hernán Lisi) lo respaldan pero que no use a Ramírez. La verdad que es un tema delicado", añadió el conductor de Fútbol en América.