Agustín Lozano exigirá reunión a 1190 por quejas de clubes por pagos de derechos de televisión

Pese a que la empresa dueña de los derechos de televisión de la mayoría de clubes de la Liga 1 (excepto Universitario y Sport Boys) ha manifestado que está al día en los pagos, esta versión no es del todo cierta y el malestar es tal que la propia FPF ha decidido atender de forma directa el problema.

Fuentes dignas de todo crédito señalaron que si bien 1190 ha cumplido en las fechas de pago, no lo ha hecho en los montos totales. En la mayoría de los meses del año solo ha pagado porcentajes lo que ha derivado en el incumplimiento a los clubes que, a su vez, no han podido pagar las planillas de los jugadores, una exigencia del plan de licencias ya que se castiga a los clubes que no están al día.