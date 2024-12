¿Fichaje histórico? Universitario quiere a delantero que jugó el Mundial de Clubes

Los hinchas de Universitario sueñan con Raúl Ruidíaz.

El periodista Gustavo Peralta reveló que no Ruidíaz no es prioridad en Universitario.

"El contacto se dio conmigo a través de mi representante. En el club no estaba teniendo muchas oportunidades, entonces pasó por mi cabeza esta linda posibilidad. Yo sigo a Universitario desde que salí del Perú, y les cuento a mis hijos lo que es el club, la Trinchera (Norte), el Monumental y es algo que extraño muchísimo, la gente, los fans, es espectacular. Apareció esto (oferta), pero hubo un tema de que tenía contrato, y en Seattle (Sounders) me fue muy bien nunca me porté muy mal al contrario, mi relación ha sido buena hasta el último día. Me dolió bastante porque hubiera sido lindo estar en el centenario", precisó.