Ruidíaz fue sincero y dio detalles sobre una posible vuelta a Ate: "Extraño a Universitario'"

Luego de ganar el bicampeonato nacional, Universitario de Deportes viene reforzando su plantel con importantes fichajes, y el que más expectativa viene generando en los hinchas es la posible llegada del '9' extranjero, sin embargo, no se deja de lado el interés por un eventual regreso de Raúl Ruidíaz a tienda merengue.

Bajo ese contexto, en una reciente entrevista, la 'Pulga' decidió romper su silencio y en primera instancia dio detalles sobre por qué no pudo volver a Ate en el centenario. El atacante nacional señaló que todo se debió al vínculo contractual que aún tenía con su ex equipo Seattle Sounders de la Major League Soccer (MLS), sin embargo, dejó en claro que le "dolió", no haber sido parte de un año tan especial para el club de sus amores.

Raúl Ruidíaz interesa en Universitario para 2025/Foto: GLR

"El contacto se dio conmigo a través de mi representante. En el club no estaba teniendo muchas oportunidades, entonces pasó por mi cabeza esta linda posibilidad. Yo sigo a Universitario desde que salí del Perú, y les cuento a mis hijos lo que es el club, la Trinchera (Norte), el Monumental y es algo que extraño muchísimo, la gente, los fans, es espectacular. Apareció esto (oferta), pero hubo un tema de que tenía contrato, y en Seattle (Sounders) me fue muy bien nunca me porté muy mal al contrario, mi relación ha sido buena hasta el último día. Me dolió bastante porque hubiera sido lindo estar en el centenario", expresó el jugador de 34 años.

Raúl Ruidíaz se pronunció sobre una posible vuelta a Universitario el 2025

Así también, se le consultó al delantero Raúl Ruidíaz si tiene pensado volver a Universitario para la temporada 2025. En esa línea, la 'Pulga' respondió que por ahora se encuentra de vacaciones en Lima, y tendrá algunas semanas para poder definir su futuro. A su vez, añadió que tratará de tomar la mejor opción para seguir con su carrera profesional.

"En dos semanitas nos juntamos y vemos las opciones. Voy a elegir la mejor, a lo que quiero llegar es que no sé si volveré a Universitario la verdad, pero jamás voy a dejar de ser hincha de Universitario, me considero el número uno. No hay que confundir el amor, por el hecho de no venir. Voy a seguir amando a Universitario hasta la muerte pero me voy a tomar mi tiempo y ver la mejor opción", sentenció.

