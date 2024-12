Sebastián Britos se emocionó y llenó de elogios al jugador que podría llegar a Universitario

Para la temporada 2025, Universitario se alista para afrontar dos retos: superar la fase de grupos de la Copa Libertadores y lograr el tricampeonato de la Liga 1 . Por ello, el cuadro crema desarrolló un plan de trabajo para que los jugadores no pierdan el ritmo de competencia. Además, incorporó a 4 jugadores nacionales para dar ese salto de calidad.

El mercado aún no se cerró en Universitario . Están buscando al delantero de nivel internacional. Las miradas están puestas en Leonardo Castro, pero las negociaciones son complicadas. Otra de las alternativas que manejan es Raúl Ruidíaz. La 'Pulga' quedó libre de Seattle Sounders y podría volver al equipo de sus amores.

Sebastián Britos se pronunció sobre la posible vuela de Raúl Ruidíaz a la U. El arquero uruguayo, que renovó con los cremas, indicó que el delantero de 34 años es un referente para la institución y si se concreta su fichaje, no tiene dudas que será de gran motivación para el plantel.

" Ruidíaz está muy identificado con el club. Sería importante para el club y para nosotros. Nos viene 10 puntos si llega. A todos nos encantaría. No lo conversé particularmente, porque es algo que se encarga el área técnica ", indicó Britos a L1 MAX.

"Yo tengo que seguir trabajando para conseguir un contrato largo. Sí me gustaría (retirarme en la 'U'). Estoy cómodo aquí y no me quiero ver en otro lugar. Ni siquiera yo abrí la posibilidad de ir a otro lugar", indicó.