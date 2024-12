Último minuto: Universitario no le informó sobre su futuro para el 2025 y dejó el Perú

Universitario de Deportes se enfoca en el título de la Liga 1 2025 | Foto: Universitario

Líbero pudo conocer, por medio del periodista Gustavo Peralta, que Segundo Portocarrero ya se fue a Ecuador y no es seguro que siga a pesar de que al comando técnico les parecería interesante que se quede en el equipo: “El tema es que si la U quiere que se quede, tendría que hacer uso de la opción de compra y eso me parece no va a suceder”.