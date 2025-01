'Puma' Carranza dejó firme postura ante inminente fichaje de Alianza Lima: "Puede jugar de '10'"

Bajo ese contexto, ante la inminente llegada del ex Criciúma de Brasil a La Victoria , José Luis Carranza , ídolo de la 'U' no dudó en pronunciarse y expresar su firme postura. En primera instancia, el 'Puma' señaló que le "incomoda" el acuerdo que Trauco haya logrado con los íntimos tras su pasado en Ate. Por otro lado, destacó que pueda ser un refuerzo polifuncional en Matute.

Miguel Trauco será el flamante fichaje de Alianza Lima/Foto: GLR

"Me incomoda un poco porque siempre ha sido un jugador, para mí, un crack. Puede jugar de volante, de '10' porque tiene esa calidad, tiene buena pegada, entonces, ¿qué más puedo decir?", manifestó Carranza, en la última edición del programa de YouTube 'Tivu tv'.

"Me he quedado así, impresionado porque vi que habían equipos como Cienciano u otros. Es un caso como han pasado Jairo Concha, Ciurlizza", agregó.

"Cada uno lo toma de forma profesional. Yo, por ejemplo, si la 'U' me da la oportunidad de irme y si no me quiere, soy un trabajador y respeto. Ciurlizza creo que tuvo un problema con la dirigencia y por eso se fue, ahí también se fue Esidio, pero uno respeta", sentenció el ídolo de la 'U'.