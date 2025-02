Negociaciones entre Cusco FC y América de Cali por el peruano Luis Ramos se cayeron

Se cayó su pase a Colombia. Un giro inesperado se produjo sobre el futuro del goleador peruano Luis Ramos . Este martes se anunció que, finalmente, no jugará en América de Cali tras no llegar a un buen puerto en las negociaciones con América de Cali.

Según información que llega desde Colombia, América de Cali se habría inclinado a última hora el fichaje de Christian Ramírez y no priorizando al peruano Luis Ramos. Vale precisar que esta no es la primera vez en que se cae una contratación. El mes pasado estuvo a punto de firmar al panameño Cecilio Waterman, pero finalmente por la presión del hincha no se dio.