Uribe dejó sorprendentes palabras sobre llegada de Paulo Autuori a Cristal: "Él no puede..."

Uribe afirmó que se ha realizado un gran trabajo en la contratación y aprovechó para darle la bienvenida a Autuori a la institución. No obstante, fue enfático al señalar que, pese a la experiencia que posee, el brasileño no cuenta con una "varita mágica" para solucionar todos los problemas del equipo.

"El no puede llegar con una varita mágica y transformar las cosas. Acá se ha hecho un muy buen trabajo con cada uno de los colaboradores y eso es lo que yo quiero resaltar. Recibimos a Paulo con los brazos abiertos, le damos la bienvenida y estaremos para apoyar sus decisiones en beneficio de la institución", declaró para Jax Latin Media y los demás medios presentes.

De igual manera, señaló que, aunque actualmente el equipo no está entre los primeros lugares de la tabla, lo realmente importante es como se cierre el torneo y no como se empiece, ya que al final será ese el resultado el que determine los logros del equipo.

"Estamos para lo mismo que están los demás, con diferentes realidades. Todos quieren ser campeones, todos quieren ser los mejores. La tabla de posiciones no se hace a mitad de camino, es una conclusión de todo un primer torneo. No es importante quién está primero ahora, sino quién termina primero. Vamos a ver al final de este primer torneo si la suma nos favorece o no", añadió.