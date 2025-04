¿Volverá a irse? El único sobreviviente de la última 'purga' de Autuori en Sporting Cristal

En la primera oportunidad que tuvo el nacido en Brasil como estratega celeste, decidió no contar más con Jorge Soto, Miguel Miranda, Jean Ferrari, Jorge Huamán y Manuel Marengo; y como resultado salió campeón de la Liga 1 a final de temporada. Hoy en día el 'Camello' sigue formando parte del cuadro rimense , aunque ya no como futbolista profesional debido a que se encuentra retirado.

Esta noticia ha causado mucha curiosidad debido a que no sabemos exactamente cuál es la relación entre Paulo Autuori y el exjugador peruano, que ya no será más director técnico interino de la institución deportiva. Por ello, en redes sociales los hinchas han creado la incógnita sobre si se volverá a ir o no.

Jorge Soto fue uno de los 'purgados' por Paulo Autuori.

Aunque claro, en esta oportunidad la decisión de no contar más con Jorge Soto ya no depende de Paulo Autuori, sino de la directiva de Sporting Cristal debido a que ya no se trata de un futbolista. Además, lo cierto es que todavía el brasileño no ejerce como entrenador en La Florida debido a que ante Alianza Atlético habrá un hombre totalmente diferente en el banquillo.