Jean Ferrari reveló que van a pedir el cierre de Matute: "Por habernos tirado botella"

" Nosotros vamos a apelar igual y vamos a solicitar el cierre del estadio por habernos tirado botella" , expresó el administrador de Universitario, además agregó que van a pedir una sanción a Kevin Quevedo por su polémica celebración en el clásico. "Eso no se puede quedar así", aseguró.

"Esa Comisión Disciplinaria envía mensaje peligroso, acepta que lanzan botellas en estadio y solo multa 2 UIT. El gesto del futbolista es evidente y 2 UIT, y a Bustos 4 fechas y 2 UIT por gesto que antes no habían sancionado (Sabbag). Iremos hasta el final y solicitamos destitución para el Sr. Grau", indicó.

"Estamos orgullosos de que miren a nuestro entrenador. Mañana (lunes) hablaremos con el comando técnico. Formalmente, no tenemos comunicación con nadie. No me adelantaré a dar una opinión", indicó Ferrari.