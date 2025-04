Presidente de CONAR reveló por qué Ugarriza no fue expulsado ante Alianza: "Hay jugadas..."

Adrián Ugarriza cometió dura falta contra Guillermo Enrique en el Garcilaso vs Alianza Lima/Foto: Composición: GLR

En diálogo con Ovación , el mandamás de la institución, no dudó en calificar como "lamentable" aquel incidente ocurrido en el Estadio Garcilaso de la Vega. Del mismo modo, aclaró que, pese a que algunas faltas son de gravedad, no implica en la expulsión de quienes las cometen.

"Para mí sí es falta. Hay una barrida, juega a riesgo Ugarriza, pero no es para tarjeta roja. Es una jugada lamentable, donde el jugador de Alianza Lima tiene una lesión aparentemente para un mes o un poco más, pero las faltas no se miden en mérito a resultados, sino a lo que sucede en el campo. Hay jugadas en las que hay fricciones y el jugador sale gravemente lesionado y no por esa fracción o gravedad del daño amerita una tarjeta roja, como en este caso", sostuvo Reátegui.

"Hay tomas que no ayudan en nada, tomas con las que no se puede decidir si es falta o no. Creo que faltarían las cámaras en la línea de gol, que no existen, y cámaras en el otro lado del campo. Hay en occidente, también tendría que ser necesario en oriente, porque hay circunstancias en las cuales las cámaras no ayudan a decidir y se decide en mérito a lo que hay o se ve. Es lo que tenemos", concluyó el presidente de la CONAR.