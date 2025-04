Jugador de Garcilaso calificó a Alianza Lima con firme mensaje tras perder 1-0: "Un rival…"

Vale mencionar que el equipo de Guillermo Duró llegó a este compromiso con una racha importante de triunfos, siendo ante Sport Huancayo el más reciente. Como era de esperarse, buscaron continuar por el camino de la victoria en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, pero no pudieron ante los dirigidos por Néstor Gorosito .

En esa línea, el futbolista no dudó en destacar el rendimiento del conjunto imperial y evitó hablar de los árbitros por una particular razón.

“El equipo jugó bien, el equipo metió, se llenó de valor. Sabíamos que iba a ser un equipo complicado. No voy a hablar del tema de los árbitros porque no me gusta hablar de los árbitros. Se perdió y seguir adelante”, sostuvo.