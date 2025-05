Cusco FC tomó una decisión con respecto a Marco Saravia previo al partido ante Universitario

Universitario de Deportes salta a la cancha HOY, sábado 3 de mayo, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde visita a Cusco FC en un partido que promete muchas emociones por la fecha 11 del Torneo Apertura 2025. En la previa al encuentro, uno de los nombres de los que más se habló fue sobre Marco Saravia, quien se encuentra cedido por la 'U' al cuadro imperial, quien minutos antes de comenzar el cotejo, tomó una decisión con respecto al jugador en cuestión.

Cusco FC decidió no utilizar a Marco Saravia para partido ante Universitario

Cuando faltaba poco para que suene el pitido inicial del duelo, el club imperial tomó la determinación de no hacerlo jugar al zaguero central de 26 años contra los merengues. Es más, pese a haber sido convocado por el DT Miguel Rondelli, este lo dejó fuera de la lista de jugadores que estarán desde el arranque en el banco de suplentes.

Marco Saravia no jugará por Cusco FC ante Universitario por el Torneo Apertura 2025. Foto: Cusco FC

Miguel Rondelli tenía planes de utilizar a Marco Saravia

Es preciso señalar que el estratega argentino del Cusco FC tuvo que quedarse con las ganas de poner al 'Faraón' frente a los dirigidos por Jorge Fossati, pues días antes del encuentro mostró su indignación al conocer la noticia sobre que no podría tenerlo en cuenta y había asegurado que lo pondría en el once inicial como lo suele hacer porque no perdería los puntos en disputa.

Miguel Rondelli convocó a Marco Saravia para el partido ante Universitario y quiso ponerlo como titular. Foto: Cusco FC

"Si el club viene y me informa: 'Mire profe, hicimos un acuerdo en el contrato de… Esta bien, mi pregunta es, ¿pierdo los puntos? No sé el acuerdo que hicieron ellos. Yo lo estoy tomando en cuenta porque la clausula del miedo no existe porque si no, ¿en qué quedamos? Que en el día de mañana, los clubes más poderosos compren a los mejores jugadores del Perú, los tienen en su plantel, los dan a préstamo y después con ellos no puede jugar nadie. La FIFA es clara, si usted lo da a préstamo, no existe clausula del miedo", declaró en conferencia de prensa.

Video: Entre Bolas

No obstante, el DT nacido en Buenos Aires fue consultado sobre el tema este mismo sábado a su llegada al estadio, tomando una postura de no decir nada sobre este tema con su defensor, ya que considera que le estaría faltando el respecto al resto de sus dirigidos. "Me parece que seguir hablando del tema Saravia es faltarle el respeto a los demás jugadores del partido", sostuvo en entrevista con L1 MAX.

¿Qué hubiese pasado si Marco Saravia jugaba con Cusco FC ante Universitario?

Como se conoce, Universitario es el dueño de la carta pase de Marco Saravia debido a que tiene contrato vigente con la institución de Ate. Por esa razón, si Cusco FC decidía ponerlo como titular, hay dos cosas que pudieron haber ocurrido. En primer lugar, los 'Guerreros Dorados' hubiesen tenido que pagarle una indemnización al elenco estudiantil y, en el peor de los casos, este último pudo haber decidido dar por terminado el vínculo entre ambas partes por el aguerrido zaguero central.