DT de Cusco FC dio categórico mensaje tras quitarle el invicto a Universitario: "Estoy…"

Cusco FC ganó 2-0 a Universitario en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y le quitó el invicto al cuadro crema en el Torneo Apertura. Tras el encuentro, el entrenador del elenco cusqueño, Miguel Rondelli se pronunció en conferencia de prensa y dejó un contundente mensaje sobre el compromiso.

Cabe mencionar que el conjunto local llegó a este partido con una derrota por 2-1 ante ADT de Tarma la jornada anterior, por ello, salieron a la cancha enfocados en lograr el triunfo que les permita acercarse a los primeros lugares de la tabla de posiciones y meterse a la pelea por el título.

¿Qué dijo Miguel Rondelli, DT de Cusco FC tras el partido ante Universitario?

“Yo estoy contento por el resultado, no por haberle quitado la racha a Universitario. No me alegra haberle quitado el invicto a Universitario… sí me alegra haber roto nuestra racha contra la ‘U’ que hace un montón de partidos que no podíamos ganar”, dijo Miguel Rondelli.

En esa línea, el entrenador argentino se mostró tranquilo por el rendimiento de su plantel que pudo lograr un buen resultado en casa ante el líder del campeonato que actualmente es dirigido por el técnico Jorge Fossati.

“Feliz por el rendimiento del equipo, va encontrando forma… hay que entender que este es un proyecto”, agregó el estratega de Cusco FC que espera seguir por el camino de la victoria en la presente temporada.

¿Cuándo es el próximo partido de Cusco FC por el Torneo Apertura?

Luego de vencer a Universitario de Deportes, Cusco FC enfrentará por la fecha 12 del Torneo Apertura a Deportivo Garcilaso, el próximo domingo 11 de mayo.