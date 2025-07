Jorge Fossati dio firme calificativo sobre Hohberg tras anotarle el gol del empate: "Un jugador..."

Universitario estuvo a pocos segundos de lograr un valioso triunfo en Cusco ante Cienciano por el Torneo Clausura. Sin embargo, una gran jugada colectiva, y espectacular remate de Alejandro Hohberg, malograron la fiesta crema en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega. Ante ello, el mismo estratega 'merengue', Jorge Fossati, no calló en conferencia de prensa para referirse al flamante fichaje del 'Papá'.

En primera instancia, comenzó a hacer un breve análisis de lo que fue el empate en Cusco. Sabe que en términos generales es un punto para rescatar, pero que dado las condiciones del juego se pudo haber obtenido algo mejor. Justamente, al mencionar las virtudes de Cienciano, no ocultó su sentir por el gol de Alejandro Hohberg.

Y es que Fossati lo calificó de un jugador con muchas cualidades que todo el fútbol peruano conoce. Rescata la gran virtud de Alejandro Hohberg en el último remate, por lo que deja en claro que no hay nada para sorprenderse por todo lo que ha venido mostrando el jugador en varias temporadas.

"Cienciano, sus jugadores, tuvieron la virtud de hacer una gran jugada previa. De no nublarse por la hora y bueno, terminan haciendo un gol que no es casual, sino producto de una muy buena jugada colectiva y de un remate de un jugador que no nos va a sorprender porque todos conocemos sus cualidades y una de ellas precisamente es el remate", manifestó Jorge Fossati en conferencia de prensa.

(VIDEO: L1 MAX)

Ahora, Universitario se mentaliza para el siguiente duelo del Torneo Clausura ante Atlético Grau en el Estadio Monumental. Los cremas saben que perdieron una gran chance para estar en lo más alto de la tabla de posiciones, pero en el Acumulado siguen manteniendo una ventaja de 5 puntos sobre su rival más cercano que es Sporting Cristal.

¿Cuándo juega Universitario?

El próximo partido de Universitario de Deportes será en casa ante Atlético Grau por la fecha 3 del Torneo Clausura. Este duelo entre cremas y albos ha sido programado para el jueves 31 de julio a partir de las 21:00 horas locales en el Estadio Monumental. La transmisión de este cotejo va por GOLPERÚ.