Juan Carlos Oblitas sobre Renato Tapia: "Yo creo que ya tiene equipo nuevo"

Renato Tapia fue sin duda una preocupación para Ricardo Gareca cuando se enteró que Feyenoord no decidió activar la renovación de su contrato. El volante según las voces de la VIDENA deslizaron la opción que ya tiene nuevo club, pero no puedo decirlo.

Juan Carlos Oblitas, gerente deportivo de la FPF ahondó en el futuro del "Capitán del futuro" sobre su opción de llegar a Real Betis de la primera división de España y aunque no afirmó el club consideró que en los próximas semanas se hará oficial su nuevo equipo.

"Tapia va a conseguir equipo y es más, yo creo que ya tiene, pero no lo quieren decir, porque aún tiene contrato hasta fin de mes. Por él me siento tranquilo, pero sí me preocupo por Cueva. Tengo entendido que tiene ofertas de equipos importantes, que él va a empezar a entrenar en cualquier momento cuando se reinicie el fútbol", dijo en Impacto Deportivo de Radio Ovación.

Por otro lado afirmó que Ricardo Gareca es un entrenador que está pendiente de cada futbolista de la selección peruana e incluso revisa opciones para que algunos puedan llegar a Argentinas por los buenos contactos que maneja.

Agregó: "Son los dos casos notorios y creo que van por buen camino. Es lógico que a Gareca le pregunten y no solo por Christian, sino por otros jugadores. Ricardo tiene contacto con todo Argentina, no solo con la gente de Boca. Tengo entendido que Trauco quiso venir a Lima, pero él tiene contrato con Saint-Étienne".