Alexander Lecaros: "Me quedé picón por no jugar los Panamericanos"

Alexander Lecaros con 20 años puede sacar a relucir que viene construyendo una ascendente carrera luchando un lugar en el mítico Botafogo de Brasil. El atacante planea seguir creciendo para llegar a próximas convocatorias de la selección peruana.

El veloz extremo recordó que la pasada temporada la guarda bajo siete llaves al considerar como una de las mejores, pero confía en seguir creciendo para aportar en su equipo ganando mayor protagonismo.

"Creo que mi mejor temporada fue la del año pasado. En 2016 también tuve una buena temporada. Juan me enseñó bastante. Habían cosas simples que no hacía y él me hizo ver que lo más simple es lo que falta. Él me ha enseñado la parte táctica o cómo perfilarse. Gracias a eso me desenvolví muy bien y llegué a Brasil", señaló a la página "Dámelos siempre".

Asimismo recordó que por su edad pudo ser incluido a Lima 2019, sin embargo se quedó molesto por no observar su nombre en la convocatoria final que decidió Nolberto Solano en aquel entonces.

"Me quedé 'picón' porque no me convocaron, pero lo tomé de buena manera porque fue la decisión del técnico (Nolberto Solano). Soy respetuoso".

MESSI Y NEYRAR SUS ÍDOLOS DE SIEMPRE

Sigo a Messi y Neymar, pero ahora sigo a Rodrygo del Real Madrid y me he dado cuenta que tengo el mismo juego de él. Me gustaría jugar en las ligas grandes pero debo consolidarme. El sueño de llegar a Europa está".