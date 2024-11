Tapia hizo emocionar a comunicadora con discapacidad visual con tierno video

Uno de los futbolistas de la Selección Peruana que más se comunica con los hinchas en redes sociales es Renato Tapia . El volante nacional se da el tiempo de leer cada uno de los mensajes de sus seguidores, y se detuvo con uno en particular de una comunicadora con discapacidad visual llamada Andrea Burga.

La respuesta de Tapia no se hizo esperar y le envió un cálido saludo por todo lo que le escribió en redes sociales. El 'Capitán del Futuro' hizo emocionar a Andrea Burga, quien hizo viral este video en cuestión de minutos.

La misma comunicadora no ocultó su sentir en redes sociales y agradeció este emotivo gesto que le brindó Renato Tapia desde la concentración de la Selección Peruana.

"Ok, ya puedo morir en paz. Gracias por tanto Renato Tapia. No sé que más decir, me retiro a llorar", escribió Andrea Burga en su cuenta de Twitter.