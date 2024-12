Ricardo Gareca y la vez que confesó tener una hija fuera de su matrimonio

"Es una historia particular, es la primera vez que lo cuento. Fue en 2013, cuando ya habían pasado 30 años. Fue algo increíble. Era un momento mío profesional bárbaro en todo aspecto y de la nada aparece una hija. Todo comenzó con un contacto entre ella y mi hijo mayor, Milton, a través de las redes. Pegaron onda, hablaron y llegaron a la conclusión de que yo probablemente era su padre. Y resultó ser que era así. Yo no tenía conocimiento alguno de nada. Pasó toda una vida, yo con nietos", indicó en aquella ocasión al programa Urbana Play.

"Todo esto fue previo a que yo me case, cuando estaba en Boca, pero no lo voy a hablar más con nadie sobre este tema. No quiero hacer una novela de esto. Yo me dedico al fútbol, no hablo de mi vida privada", sentenció.