Marcos López: "Espero en estos amistosos con la selección jugar con Jairo Concha"

"Jairo sabe las condiciones y talento que tiene, y con trabajo, como lo viene haciendo, se le va a dar la oportunidad para estar en la selección . Yo me lo imagino jugando al lado mío, hoy que se me da la oportunidad, que vengo haciendo las cosas bien", expresó López en 'Equipo F' de ESPN.

"Ver a Marcos triunfar en su equipo, que viene jugando con regularidad; en la selección, donde a veces es titular, me pone contento porque es mi amigo. Espero que en algún momento se me dé a mí también en la oportunidad", refirió Concha.

"Estoy tranquilo ahora porque lo me he pasado con Alianza, gracias a Dios, que campeonamos, pero eso no quita que quiera jugar afuera y en la selección, que es mi sueño, también jugar al lado de Marcos, que es mi sueño. Así que con trabajo y dedicación espero poder lograrlo", puntualizó el volante de Alianza.