Exministro de Salud critica al actual por prohibir hinchas en partidos de Perú

Hernando Cevallos ratificó este miércoles que no abrirá los estadios para que asista el hincha a ver a la Selección Peruana . Dicha restricción por la tercera ola del coronavirus ha generado la incomodidad de todo el país futbolero, más aún porque hay otras actividades o locales que sí cuentan con el permiso para funcionar con aforo reducido.

“Hemos pasado de tener 26 mil casos a 88 mil en una semana, tenemos que cuidarnos. Yo entiendo que es una fiesta deportiva muy bonita, pero yo no voy a permitir que se me contagié la gente por el fervor del fútbol”, dijo Cevallos, ministro de Salud , el último miércoles.

Incluso se refirió a Ricardo Gareca : "Yo siento que hay una responsabilidad de cuidar a la ciudadanía y evitar más contagios. El profesor es un excelente técnico, yo lo admiro, pero no está al frente del Ministerio de Salud".

"Al inicio (2020) utilizamos la cuarentena generalizada, luego focalizada, ahora es individual. Comparto la preocupación, pero las medidas que se toman no estoy convencido de que sean las adecuadas, hace dos años no se sabía cómo se contagiaba, hoy sí", aseveró Zamora a 'Fútbol como cancha'.

"Creo que es contradictorio (no permitir el ingreso al estadio) porque decimos que se vacunen, que no vayan a lugares cerrados. Lo lógico es decir 'usted puede ir a un lugar abierto, vacunado y con mascarilla'. Si no, genera confusión", precisó.