¿Farfán y Guerrero no volverán a jugar con Perú por Eliminatorias?

Finalmente la lista de Ricardo Gareca se dio a conocer y llamó mucho la atención no ver dos nombres que, en el último tiempo, fueron esenciales en la Selección Peruana : Paolo Guerrero y Jefferson Farfán . Ambos sin ritmo futbolísticos por lesión, no fueron considerados por el 'Tigre' de cara a la última fecha doble por Eliminatorias Qatar 2022 .

Tras la no convocatoria de Guerrero y Farfán surgió la pregunta: ¿Volverán a defender ambos a la Selección Peruana en una próxima Eliminatoria ? Recordemos que este proceso se disputa luego de 2 años de haberse realizado el mundial. Por lo que el 'Depredador' llegaría con 40 años recién cumplidos y la 'Foquita' con 39. Asimismo, las lesiones que cada uno sufrió en sus respectivas rodillas hacen que el panorama no juegue a favor de ninguno.

El 'Depredador' no tiene minutos en campo desde el pasado 07 de octubre, duelo en el que jugó 62 minutos ante Chile por Eliminatorias Qatar 2022. Tras su rescisión de contrato con SC Internacional, se dijo que el delantero ficharía por Alianza Lima. Sin embargo, al día de hoy, el combinado 'Blanquiazul' no anunció nada oficial al respecto.

En tanto, 'La Foquita' no disputa un encuentro de manera oficial desde el 28 de noviembre. Fecha en el que Alianza Lima se coronó campeón nacional de la Liga 1 frente a Sporting Cristal. 'La Foquita' jugó 28 minutos y desde aquel momento no tiene más minutos. Se especuló que podría retornar a inicios del mes de marzo, pero el atacante se resintió de la rodilla derecha. Al día de hoy, no ha jugado en lo que va del 2022.