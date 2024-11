Perú: ¿Cómo quedará en la tabla según el resultado que obtenga en Montevideo?

¿Qué pasa si hay paridad en Montevideo? Si Perú empata ante Uruguay, podría quedar cuarta (21) únicamente si Chile lo le gana a la poderosa Brasil de Neymar. Una derrota o empate de 'La Roja', no nos moverá de ese puesto.

Por último, si el 'equipos de todos' cae de visita, ese sería el peor escenario. Ya que no solo no sumariamos, sino Uruguay, un rival directo, clasificaría y no jugaría obligado a sumar ante Chile, país que seguramente llegará con opciones matemáticas de clasificar.