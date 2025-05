Diego Penny fue directo y criticó la ausencia de Cueva en la convocatoria de Perú: "Es..."

La convocatoria de la selección peruana ha dejado más de una repercusión, pues una de las principales ausencias ha sido la de Christian Cueva, quien no fue considerado por Óscar Ibáñez pese al sorprendente nivel que ha venido mostrando con Cienciano. Ahora, el exportero Diego Penny criticó firmemente la ausencia de 'Aladino'.

Diego Penny criticó la ausencia de Christian Cueva

El ahora comunicador apareció en la última edición del programa Después de Todo donde opinó sobre los llamados por Óscar Ibáñez. Al respecto, el exjugador de Sporting Cristal no dudó en enfatizar que esperaba ver a Cueva entre los convocados, sobretodo teniendo en cuenta su gran momento actual.

"Yo esperé ver a Cueva ahí (en la lista de convocados), porque cuando lo convocaron a la Copa América no tenía equipo, venía sin jugar no estaba bien físicamente, hubo una crítica tremenda y no respondió. Hoy es figura en su equipo, hace goles, da asistencias y no es de hace un partido, sino que todo el mes viene así. Yo esperé verlo, Óscar (Ibáñez) seguramente tenía otra idea", expresó.

Video: Movistar Deportes

¿Por qué Christian Cueva no fue convocado para la selección peruana?

Según confirmó Ibáñez en la conferencia de hoy, la ausencia de Christian Cueva se debe netamente a una decisión técnica, pues considera que aún debe seguir mejorando y mantener su regularidad en las canchas.

"Somos admiradores de su juego y todo lo que dio a la selección, después de 8 meses de para está encontrando cierta regularidad con minutos en campo. Esperamos que siga en ese proceso, es un jugador con una experiencia valiosa y seguramente va a tener la posibilidad", expresó el DT de la 'Bicolor'.