Pedro García hizo fuerte revelación sobre la ausencia de Cueva en Perú: "Sé alguna información"

La selección peruana continúa su preparación para enfrentar la fecha doble de las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026 ante Colombia y Ecuador. Tras anunciarse la lista oficial de 25 convocados, una de las ausencias más llamativas fue la de Christian Cueva, actual jugador de Cienciano.

Pedro García reveló fuerte detalle sobre la no convocatoria de Christian Cueva

Luego del anuncio de la nómina, el periodista Pedro García lanzó una fuerte declaración en su programa de YouTube "Doble Punta", donde analizó la exclusión de “Aladino”. García, conocido por sus comentarios directos y acceso a información de primera mano, dejó entrever que la decisión de Óscar Ibáñez no fue únicamente deportiva.

“Quiero explicarme por qué no está Cueva. Hay dos posibles explicaciones. Hay un rubro que Gareca siempre lo consideraba: ¿Puede jugar 90 minutos? Yo creo que Ibáñez se ha respondido que Cueva no puede jugar 90 minutos”, señaló.

Christian Cueva jugó el Mundial Rusia 2018 con la selección peruana.

Pero el análisis de Pedro García no quedó ahí. El periodista sugirió que el técnico de la selección tendría información interna sobre el comportamiento diario de Cueva, lo cual habría influido en su decisión final. "La tercera y que nunca la descarto es que sé alguna información que tengo en cuenta para su no convocatoria. Conozco algún detalle de su día a día que no me cierra y con eso no lo puedo convocar", dijo el periodista.

García también aclaró que, desde su perspectiva, Christian Cueva ha mostrado mejoras en su rendimiento, pero todavía no alcanza el estado físico ideal para competir a nivel internacional. “En lo futbolístico, Cueva está rindiendo. La única explicación excede lo futbolístico. Una es la parte física. Cueva todavía no llega a un estado pleno para Ibáñez”, concluyó.

Video: Doble Punta

¿Qué dijo Óscar Ibáñez sobre la no convocatoria de Christian Cueva?

Para el director técnico de la selección peruana, Christian Cueva aún debe mantener la regularidad que ha empezado a mostrar tanto en la Liga 1 como en la Copa Sudamericana con Cienciano para volver a ser considerado en una convocatoria oficial.

"Somos admiradores de su juego y de todo lo que le ha aportado a la selección. Después de ocho meses sin actividad, está empezando a recuperar ritmo con más minutos en el campo. Esperamos que siga en ese proceso. Lo queremos mucho, es un jugador con experiencia valiosa y, seguramente, va a tener una nueva oportunidad", declaró Óscar Ibáñez en conferencia de prensa.