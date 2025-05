Rebagliati se sorprendió por la ausencia de este jugador de Universitario en la convocatoria

La Selección Peruana publicó la lista de 25 convocados para la próxima fecha doble de las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026. La nómina, liderada por el técnico Óscar Ibáñez, generó sorpresa por la ausencia de varios referentes de la Liga 1, especialmente la de Álex Valera, delantero de Universitario de Deportes.

Diego Rebagliati se sorprendió con la ausencia de Álex Valera en la selección peruana

Durante la transmisión de su programa en Movistar Deportes, el periodista deportivo Diego Rebagliati comentó sobre la lista de convocados y no ocultó su asombro por la exclusión del atacante crema. "Me sorprende que no esté Álex Valera con la selección. Ya nos tiene acostumbrado", declaró en vivo.

¿Por qué Álex Valera no fue convocado la fecha anterior de las Eliminatorias?

Álex Valera, delantero de Universitario de Deportes, quedó fuera de la convocatoria de la Selección Peruana para la fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, en la que el equipo enfrentó a Bolivia y Venezuela. Según explicó el técnico Óscar Ibáñez, la decisión responde a que el atacante atravesó un tema personal importante, lo cual afectó su disponibilidad y su capacidad para competir al más alto nivel en este momento.

¿Cuándo fue el último partido de Álex Valera con la selección peruana?

El último partido de Álex Valera con la Selección Peruana fue el 20 de noviembre de 2024 en un partido por Eliminatorias ante Argentina. Desde entonces, no ha vuelto a ser convocado. En 2025, Óscar Ibáñez lo consideró, pero fue desconvocado por temas personales. A pesar de ello, sigue siendo figura en Universitario.

Lista de convocados de Perú

Arqueros

Pedro Gallese (Orlando City)

Carlos Cáceda (FBC Melgar)

Diego Enríquez (Sporting Cristal)

Defensas

Carlos Zambrano (Alianza Lima)

Renzo Garcés (Alianza Lima)

Luis Abram (Atlanta United)

César Inga (Universitario)

Oliver Sonne (Burnley)

Luis Advíncula (Boca Juniors)

Marcos López (Copenague)

Miguel Trauco (Alianza Lima)

Volantes

Renato Tapia (Leganés)

Pedro Aquino (Santos Laguna)

Erick Noriega (Alianza Lima)

Piero Quispe (Pumas)

Sergio Peña (PAOK Salónica)

André Carrillo (Corinthians)

Edison Flores (Universitario)

Delanteros