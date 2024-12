Sporting Cristal hizo oferta a Gremio por uno de sus futbolistas: ¿Quién es y cómo juega?

En los últimos años se ha vuelto algo habitual ver personajes brasileños en el Rímac, ya sea futbolistas o entrenadores. Para no perder la costumbre, el cuadro bajopontino tiene la intensión de hacerse con el préstamo de un lateral que actualmente milita en uno de los clubes más importantes de su país, aunque la situación luce complicada.

No obstante, todavía no está descartada la posible llegada del lateral izquierdo de 1.72 metros, quien es un futbolista muy ágil y con bastante técnica. Asimismo, se trata de un futbolista sumamente defensivo debido a que en la temporada pasada no anotó ni un solo gol y tampoco logró realizar alguna asistencia.