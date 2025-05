'Flaco' Granda arremetió contra los defensas de Sporting Cristal: "Su nivel parece amateur"

En uno de los partidos más importantes de la fecha 14 del Torneo Apertura 2025, Sporting Cristal cayó derrotado 2-0 a manos de Universitario de Deportes en una edición más del clásico entre ambos equipos. Los dirgidos por Paulo Autuori se vieron deslucidos en todas sus líneas y genero la molestia de sus hinchas, pero además de Giancarlo Granda, quien no tuvo piedad al criticar a todos los defensas celestes.

El polémico periodista deportivo dio su análisis del cuadro bajopontino contra la 'U' y arremetió contra todos los defensores que jugaron el encuentro en el Estadio Monumental, asegurando que su nivel pareció de futbolistas amateurs pues cometieron una serie de errores durante los 90 minutos que no pasan desapercibidos.

"Por lo menos cuatro jugadores, los defensores, porque los que jugaron ayer tienen que pasar al banco, si es que no le rescinden (el contrato) a alguno. Con todo respeto, el nivel mostrado por los cuatro defensores de Sporting Cristal ayer parece amateur, de verdad. Hay errores conceptuales que son llamativos. El problema del equipo es atrás, juegue quien juegue, lo hace mal", sostuvo el citado comunicador en la última emisión del programa 'Al Ángulo'.

Video: Movistar Deportes

En esa misma línea, el 'Flaco' no dudó ni un instante en citar a los defensas que vienen teniendo malas actuaciones con camiseta rimense, como Jhilmar Lora, Rafael Lutiger y Nicolás Pasquini; a los que les detalló todas sus falencias que incluso hicieron ver mal contra los merengues al arquero Diego Enríquez, una de las figuras del plantel.

"Lora es un lateral de selección, y cometió errores que uno dice: '¿Qué le pasa a este chico?'. Algo tiene que no está jugando bien. Cuando juega Alcedo, se equivoca como contra Alianza; juega Lutiger y se equivoca; juega Pasquini y no cruza la mitad de la cancha, todos los pases son hacia atrás. Ayer hicieron que se equivocara Enríquez, que es el mejor arquero del campeonato. Él no le tiene ni confianza a sus defensores", agregó.

Sporting Cristal necesita reforzarse para el Torneo Clausura

De acuerdo a la opinión de Giancarlo Granda, así como el de la mayoría de aficionados de Sporting Cristal, el plantel necesita contratar refuerzos de cara al Torneo Clausura. Para el señalado periodista, sí o sí tienen que buscar cuatro defensas, aparte de un delantero.

"Traería un '9' porque Cauteruccio no es hoy lo que era el año pasado, pero la prioridad en Cristal es traer a cuatro defensores. Tiene que traer a un lateral derecho, un lateral izquierdo porque no tiene suplente para Pasquini, y dos centrales", sentenció.