Giancarlo Granda cuestionó el desempeño de Viscarra pese victoria de Alianza: "Un arquero..."

Alianza Lima consiguió vencer por 1-0 a Sport Boys en el Estadio Nacional en el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura. Los 'íntimos' tuvieron un correcto desempeño en el campo y consiguieron tres puntos vitales que los mantiene en la pelea por el título. Sin embargo, sorprendió que, tras el partido, Giancarlo Granda cuestionara seriamente al portero blanquiazul, Guillermo Viscarra.

Giancarlo Granda cuestionó a Guillermo Viscarra

El periodista deportivo apareció en la última edición del programa Al Ángulo tuvo un debate con su compañero de panel, Diego Penny por el rendimiento de Viscarra, donde el popular 'Flaco' Granda sorprendió al enfatizar que no ha dado la talla.

"Decir que un arquero o un futbolista no da la talla para jugar en un equipo no es faltarle el respeto, me parece que hasta acá no cumple, hasta hoy la nota de Viscarra, si es aprobatoria, es de 6. Entre Viscarra y Campos no veo una gran diferencia", afirmó.

De igual forma, el comunicador recordó el gol que le anotó Paolo Guerrero a Bolivia, donde el 'Billy' era el portero titular de 'La Verde'. "El partido de la selección, el gol que le hace Paolo Guerrero a Bolivia también se lo come", añadió.

Números de Guillermo Viscara

Durante la temporada, el portero boliviano ha sumado una gran cantidad de minutos con Alianza Lima e incluso ha sido titular en los partidos más importantes que han disputado los blanquiazules en la temporada.

Hasta el momento, Guillermo Viscarra ha sumado 19 partidos defendiendo el arco de los 'íntimos', en donde ha conseguido dejar su valla invicta en 5 oportunidades y ha encajado 21 goles (15 de ellos por la Copa Libertadores).