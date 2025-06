Maxloren Castro recibió estupenda noticia pese a la derrota de Sporting Cristal ante Chankas

Sporting Cristal no levanta cabeza y sigue obteniendo malos resultados. Los rimenses no pudieron en su visita a Andahuaylas y terminaron cayendo por 3-1 ante Los Chankas. Uno de los jugadores que no logró mostrar todo su talento fue Maxloren Castro, quien lleva una temporada discreta. No obstante, ahora el futbolista ha recibido una grata noticia de parte de un portal internacional.

¿Qué buena noticia recibió Maxloren Castro?

Resulta que, la web CIES Football Observatory publicó la lista de los jugadores con mejor proyección y cotización en el mercado internacional, en donde sorprendió que en la lista sudamericana (que no incluye Argentina y Brasil) aparece el nombre de Maxloren Castro.

Según el portal internacional, el talentoso extremo de 17 años es el quinto jugador con mayor proyección de esta lista y el número uno en Perú. Además, lo cotizaron en un valor de mercado mínimo de 3,4 millones de euros y con una proyección para alcanzar los 4, 2 millones de euros.

Lista de los jugadores con mayor cotización de Sudamérica, según el CIES.

¿Quiénes son los jugadores con mejor cotización de la Liga 1?

De igual manera, el portal reveló a los jugadores mejor valorados por cada club de la Liga 1, siendo los primeros de Sporting Cristal, Alianza Lima, Melgar, Universitario y Cusco FC, respectivamente.

Sporting Cristal: Maxloren Castro | 3,4 millones - 4,2 millones de euros Alianza Lima: Erick Noriega | 2 millones - 2.5 millones de euros Melgar: Kenji Cabrera | 1,4 millones - 1,7 millones de euros Universitario: Alex Valera | 1,1 millones - 1,2 millones de euros Cusco FC: Oswaldo Valenzuela | 510 mil - 580 mil euros

Estadísticas de Maxloren Castro con Sporting Cristal

El extremo zurdo ha tenido una gran regularidad con el elenco de Sporting Cristal, pues desde su debut ha conseguido disputar un total de 39 partidos, donde ha podido contribuir con 3 goles y 7 asistencias, convirtiéndose en uno de los jugadores más prometedores del fútbol peruano.

Durante esta temporada, su participación ha sido discreta, pues apenas ha podido anotar un gol y brindado 3 asistencias. No obstante, si logra volver a tener el protagonismo de un inicio, no sería descabellado pensar en que aumente aún más su cotización.