Christofer Gonzáles sorprende con rotundo mensaje tras empate de Cristal: "Nos vamos..."

Sporting Cristal empató 1-1 con Cienciano por la fecha 18 del Torneo Apertura 2025 sobre el final del partido en el Estadio Garcilaso del Cusco. Christofer Gonzáles, autor del gol que salvó a los rimenses de la derrota, se pronunció tras culminar el encuentro que los dejó en una situación incómoda en la tabla de posiciones.

Y es que los dirigidos por Paulo Autuori, sin chances de campeonar en esta primera parte de temporada, siguen dejando inconformes a su hinchada en el cierre de esta primera parte de temporada. Ahora, buscarán despedirse de la mejor manera e iniciar con todo en el Clausura.

¿Qué dijo Christofer Gonzáles tras el empate de Sporting Cristal con Cienciano?

“Nos vamos con una sensación no muy buena, porque tuvimos ocasiones para concretar, tuvimos muchas llegadas en el primer tiempo donde no fuimos eficaces, me quedo con la reacción del equipo. Hubo cosas que se han ido mejorando en el partido, dentro de todo sabemos que es una plaza difícil, pero rescatamos el punto conseguido”, dijo el popular ‘Canchita’ a L1 MAX.

En esa línea, el volante de Sporting Cristal resaltó que el resultado “no es justo”, pues indica que tuvieron situaciones de gol, pero la eficacia en el arco rival no fue la esperada y ahora deberán continuar trabajando para los próximos retos.

“No es justo (el resultado) porque tuvimos situaciones de gol, pero los responsables somos nosotros porque debemos ser eficaces en el último toque, vamos a seguir trabajando para lo que viene. Este club se caracteriza por apostar por los jóvenes, tuvimos varios compañeros en cancha y estamos ahí para colaborar en su crecimiento, somos un grupo y sabemos que ellos son el futuro”, agregó.

Próximo partido de Sporting Cristal en el Torneo Apertura

Luego de enfrentar a Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega del Cusco, Sporting Cristal jugará la última fecha del Torneo Apertura ante Atlético Grau, el próximo domingo 13 de julio.