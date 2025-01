Francisco Gonzáles desmiente que por su culpa le quitaron un punto a Universitario

El exgerente deportivo de Universitario de Deportes , Francisco Gonzále s, se refirió a las acusaciones en su contra de parte del delegado del club Martín Kohatsu , quién afirmó que la institución no había podido desligarse de él y por ello el equipo sufrió la quita de un punto, por esa razón, señaló que estas acusaciones no se ajustan a la verdad de los hechos

"Uno se encuentra totalmente contrariado por algunas publicaciones y declaraciones de algunas personas ligadas a la actual administración provisional de Universitario, que desde luego no se ajustan a la verdad de los hechos ocurridos en las últimas semanas por eso he salido a desmentirlo", indicó en Radio Ovación.

Asimismo, Gonzáles mencionó que nadie le ha comunicado sobre ningún cese porque él ha renunciado al club cuando se encontraba al mando de Luis Sierralta. "Primero debo aclarar que a mí nadie me ha comunicado ningún cese ni pueden hacerlo porque yo renuncié a Universitario. A mí no me ha despedido la gestión actual habiendo renunciado ante el doctor Luis Sierralta, fue a él a quien presenté mi informe correspondiente", explicó.

"Conforme van pasando los días es un ataque orquestado, hay personas que apoyan en redes sociales, me refiero a Adrian Gilabert, Franco Velazco Imparato, Alberto Nicolás Kubota y Martín Kohatsu. Tengo todos los documentos que demuestran que no he hecho nada en contra el club, he dejado más de seis semanas para tocar el tema de mi liquidación y milagrosamente me solucionaron el problema en 3 o 4 días, algo que no ocurre así nomás, por ello hay un trasfondo de parte de ellos. Voy a esperar que Martín se retracte de todo lo que ha indicado en redes sociales y para ello, enviaré una carta notarial", manifestó.