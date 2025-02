Mr. Peet lapidó a 3 futbolistas de Universitario tras empate ante Comerciantes: "Es peor, ojo..."

Bajo ese contexto, esta particular acción del golero charrúa tuvo un significativo análisis del periodista Peter Arévalo en el programa 'Madrugol' de YouTube toda vez que, señaló que una jugada terminó perjudicando al equipo de Fabián Bustos, que lo estaba ganando por contar con un mejor plantel, más no siendo una sobresaliente labor frente a las 'Águilas' de Cutervo.

Universitario igualó 1-1 ante Comerciantes Unidos por la primera fecha del Apertura 2025/Foto: X

"Universitario lo estaba ganando por oficio y por plantel, no lo ganaba siendo superior a Comerciantes Unidos que no es lo mismo. Y en la última jugada del partido, que no revertía ningún peligro. Es más, no sé si era para salir a esa distancia del arco a estas alturas del partido", sostuvo el narrador deportivo.