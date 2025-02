¿Y Universitario? En España eligieron a la verdadera 'U' de Sudamérica: "Es copero" - VIDEO

Sin duda alguna uno de los equipos más conocidos y populares del Perú es Universitario de Deportes , por lo que sus hinchas suelen estar sumamente orgullosos de ello. Sin embargo, en España eligieron entre el cuadro crema y otra 'U' del continente , y la respuesta de todos molestará profundamente a la afición merengue que desde antes se encontraba amarga, ya que no comenzaron bien la Liga 1 2025 .

Como sabemos, el elenco dirigido por Fabián Bustos no es el único cuadro estudiantil del continente e incluso en Sudamérica hay varios con nombre similar. Por ejemplo, están la Universidad de Chile, Universidad Católica (en Chile y Ecuador), la Liga Universitario de Quito (LDU), entre otras instituciones. Es así que en el país ibérico se llevó a cabo una curiosa encuesta.

El influencer Darygol salió a las calles de España para consultar sobre qué 'U' es más conocida, si la Liga Deportiva Universitaria de Ecuador o Universitario de Deportes en Perú . Esta pregunta llegó acompañada de las dos camisetas de cada club, para que las personas tomen una referencia y quizá reconozcan al equipo por la indumentaria, en caso no lo consigan hacer por el nombre.

Por su parte, Universitario de nuestro país fue reconocido por cierto número de hinchas, aunque la mayoría indicó estar al tanto que se trata de un club peruano pero no tienen mayor conocimiento sobre la institución de Ate. Incluso, hubieron duros comentarios como "no me suena" por parte de algunos encuestados. Este video causó mucha controversia en las redes sociales.