Edison Flores tomó radical decisión tras sufrir lesión que le impidió estar ante Cienciano

Universitario de Deportes está enfocado en lograr el tricampeonato nacional de la Liga 1 , por ello, busca conseguir el triunfo de local y visita ante duros rivales como lo fue en las dos primeras fechas del Torneo Apertura. El equipo crema cuenta con sus referentes y nuevas incorporaciones; sin embargo, Edison Flores no pudo estar en el partido ante Cienciano.

Y es que para el partido en el Estadio Monumental por la fecha 2, el ‘Orejas’ no fue parte de la convocatoria de Fabián Bustos por una lesión muscular, según indicó el parte médico del club. Como se recuerda, el volante merengue y referente del plantel no terminó el cotejo ante Comerciantes Unidos en Cajabamba por la primera jornada del campeonato.

De acuerdo a algunas publicaciones en sus Instagram Stories, Edison Flores reveló que se encuentra realizando los trabajos con el resto de sus compañeros. Asimismo, sorprendió con una radical decisión que tomó tras perderse el partido ante Cienciano: se realizó un particular cambio de look en el cabello que no pasó desapercibido por los cibernautas.