¿A qué hora juega Universitario vs. Atlético Grau y dónde ver partido por Liga 1 2025?

Un partido de pronóstico reservado viviremos en el Mansiche de Trujillo. Universitario visitará al Atlético Grau de Ángel Comizzo por la tercera fecha del Torneo Apertura 2025 . Los cremas tienen la obligación de ganar para no alejarse de los primeros puestos, mientras que el conjunto 'Piurano' busca recuperar puntos.

Si bien el triunfo ante Cienciano permitió calmar las críticas, en Universitario saben que aún tienen que mejorar. Hay jugadores que no atraviesan un buen momento, pero Fabián Bustos confían que van a responder ante las exigencias.

Ante Atlético Grau, José Carabalí tiene grandes oportunidades para ingresar al once titular. En su debut con la camiseta de Universitario dejó gratas sensaciones y Fabián Bustos confía que le puede dar más alternativas por la banda izquierda.

José Carabalí celebrando el gol de Andy Polo

"Estoy feliz por el debut, tenía mucho tiempo de no jugar un partido oficial, ver esa multitud de gente me encantó y me motiva a seguir trabajando para poder hacer historia aquí", expresó Carablí a GOLPERU.