El contundente motivo por el que Raúl Ruidíaz no llegó a Universitario: "No es económica"

Durante un entrevista con el medio Pase Filtrado, el reconocido periodista Gustavo Peralta fue consultado sobre si Universitario cometió un error al no fichar a Raúl Ruidíaz . Al respecto, el comunicador afirmó que fue un gran equivocación, aunque también aclaró que la decisión no se dio por motivos económicos, sino que fue tomada directamente por el comando técnico y los dirigentes del club.

"Se equivocaron claramente en lo deportivo. Sin embargo, la decisión de que Ruidíaz no esté en Universitario no es económica, es una decisión completamente del comando técnico, la gerencia deportiva y la administración. Ellos querían ir por Ruidíaz, hablaron y negociaron, pero en el camino se dieron una serie de cosas, primero económicas y luego no económicas. El primer jugador por el que Manuel Barreto va en el mercado de pases es Raúl Ruidíaz, luego lo que viene fueron una serie de situaciones y análisis no deportivas que hacen que la 'U' no decida contratarlo", mencionó Peralta para Pase Filtrado.