Raúl Ruidíaz lanza dura respuesta sobre Universitario y Fabián Bustos: "Estoy súper..."

Para sorpresa del Perú entero, finalmente Raúl Ruidíaz firmó por Atlético Grau y dejó a los hinchas de Universitario sumamente tristes por la noticia. Sin embargo, el tema del por qué no fichó por la 'U' sigue dando de qué hablar y ahora la 'Pulga' lanzó un duro comentario tras ser consultado al respecto , e incluso aprovechó para dejarle un firme mensaje a Fabián Bustos que dejó tienda crema para ser el director técnico de Olimpia.

Como sabemos, el delantero peruano estuvo a punto de firmar por Ayacucho FC y jugar junto a su hermano menor, pero por cosas de la vida a último minuto la situación cambió y terminó decidiéndose por el elenco norteño. Previo a ello, el mismo jugador aseguró que quería llegar al cuadro de Ate y que ahí no lo quisieron, lo que desató la furia de la afición en contra de la directiva merengue.

Por ello, pese a que ya pasaron varias semanas, a Raúl Ruidíaz le siguen preguntando sobre el tema y si no firmó por Universitario debido a la culpa de Fabián Bustos, quien supuestamente no lo quería en sus filas. Ante tal interrogante, el delantero de Atlético Grau no dudó en lanzar una respuesta sumamente cortante que dejó asombrados a los periodistas.