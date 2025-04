¡Inesperado! Partido pendiente entre Grau y Universitario se jugaría en Lima en esta fecha

Asimismo, lo más sorprendente es que el compromiso se jugaría en Lima y ya no en provincia, para ser más precisos en el Estadio Nacional. Esto generó muchos comentarios debido a que le quita cierta ventaja a los norteños al no sacar a los cremas de la capital. Lo cierto es que esto no va en contra del reglamento ya que no se hará en el Estadio Monumental, casa de la 'U'.