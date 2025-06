José Carvallo dio firme calificativo sobre César Inga tras gol con Universitario: "Es una..."

Universitario de Deportes logró una contundente victoria por 5-0 ante ADT por la fecha 16 del Torneo Apertura 2025. Uno de los artífices de este triunfo fue el defensa César Inga, quien es seguido por diversos clubes y logró anotar un gol en este encuentro. Ahora, sorprendió que el referente crema, José Carvallo, opinara con firmeza sobre el joven jugador.

José Carvallo dio firme calificativo sobre César Inga

En la última edición del programa L1 Radio, el exguardameta de Universitario comentó sobre lo que fue el rendimiento de César Inga en el duelo disputado en el Estadio Monumental de Ate. Al respecto, Carvallo no dudó elogiar al defensa de 23 años y lamentar que no tenga un puesto fijo en el equipo.

De igual manera, el exportero de la selección peruana aprovechó el gran performance que ha mostrado Inga con los cremas, para enviar una advertencia a los habituales titulares con Jorge Fossati.

"Es una pena por Inga (que no sea titular) porque está jugando muy bien en todas las posiciones que lo ponen, pero no tiene el puesto seguro. Para muchos, y es válido, tiene que ser titular en algunas posiciones. El que está de titular no puede pestañar, porque tienen a un jugador (Inga) que la está rompiendo y que si te confías te puede quitar el puesto", expresó.

Video: L1 MAX

¿César Inga podría dejar Universitario para fichar por Olimpia?

El gran nivel que ha venido mostrando César Inga con la casaquilla de los cremas no ha pasado por desapercibido, pues ya ha despertado el interés de diversos equipos.

Aunque se hablaba de un interés desde la MLS, recientemente Gustavo Peralta comunicó que Olimpia de Paraguay estaría interesado en el polifuncional defensa. No obstante, el comunicador también aseguró que el conjunto crema no estaría interesado en dejarlo ir.

"Universitario de Deportes recibió una oferta concreta de un club de Paraguay por César Inga. Exactamente el club es Olimpia. Sin embargo, desde el club crema señalan de manera precisa que dicha propuesta no es a lo que apuntan con el jugador y el proyecto", informó el periodista en su cuenta de 'X'.