Fossati dio firme mensaje sobre posible fichaje de César Inga por Olimpia: "Las condiciones..."

Universitario consiguió una aplastante victoria por 5-0 ante ADT por la fecha 16 del Torneo Apertura 2025. Los cremas fueron sumamente superiores y lograron recuperar el liderato del torneo. No obstante, previo a este cotejo, la noticia del interés de Olimpia de Paraguay por César Inga se llevó todas las miradas, ahora, Jorge Fossati se pronunció al respecto.

Jorge Fossati dio firme mensaje sobre posible fichaje de César Inga por Olimpia

Una vez finalizado el duelo en el Estadio Monumental, el DT de Universitario compareció ante los medios en conferencia de prensa y fue consultado por el nivel que ha mostrado César Inga a lo largo de la temporada y sobre su posible fichaje por Olimpia.

Al respecto, el técnico uruguayo no dudó en expresar que hasta el momento no hay nada serio y solo se trata de rumores de la prensa paraguaya. Además, aseguró que es normal el interés por César Inga.

"No dudo que pueda haber interés de algún equipo por (César) Inga, pero por lo que a mi me dice nuestro presidente, por ahora no están dadas las condiciones para que él emigre. No es más que un trascendido de la prensa paraguaya y yo me guío por la versión del presidente", expresó el estratega.

Video: GOLPERÚ

Jorge Fossati opinó sobre la victoria ante ADT por Liga 1

De igual manera, el estratega de 72 años comentó lo que fue la aplastante victoria por 5-0 ante el elenco tarmeño y, al hacer el respectivo análisis, no dudó en evidenciar los puntos a mejorar en el cuadro estudiantil.

"En el primer tiempo merecimos irnos al vestuario con mayor tranquilidad, hubo equivocaciones, la intensidad del equipo estuvo muy alta, siempre hay cosas por corregir, hubo entre minutos del primer tiempo donde ellos consiguieron sacarnos la pelota. El resultado parece ser que hubiéramos jugado con un rival inferior pero me parece fue la gran actuación de ellos que permitió este resultado abultado", comentó.

César Inga habló sobre su posible salida de Universitario

El defensa de Universitario fue uno de los más ovacionados luego del partido en el Monumental y por ello, fue el elegido para declarar a ras de campo, donde evitó comentar sobre el interés de Olimpia por él. "Donde me toque jugar, siempre voy a dar lo mejor de mí. La verdad que no sé, ese tema lo ve mi representante. No puedo hablar", declaró.