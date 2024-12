Nicole Zignago oficializa su relación con futbolista Fernanda Piña: “Eres mi destino”

(FOTO: CAPTURA)

"Amarte me ha recordado lo fácil que es ser, amar, vivir y compartir. Contigo todo es un sí. Qué fortuna la mía de verte y de saberte. Compartir mi camino contigo ha sido lo más bonito que he hecho por mí. Mi destino constante y mi reflejo constante. Gracias por ser y aparecer", se lee en primera instancia.

Luego de ello, finalizó, "Tu amor me abraza, me recuerda ser fuerte y suave a la vez. Me hace ser valiente para ir a donde no quería ver y me hace volver a ver lo que había dejado de ver. Gracias por todo lo que has hecho conmigo por solo ser tu y amarme. Que viva el amor en todititas sus formas".